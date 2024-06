Positive Zwischenbilanz zu Frankfurter Fanfesten

«Die Stimmung in der Fanzone Mainufer ist sehr gut, die Fans feiern bisher ein sehr ausgelassenes und friedliches Fußballfest», hieß es. Lediglich am vergangenen Freitag sei das Gelände aufgrund eines starken Unwetters kurzfristig geräumt und gesperrt worden.

Das EM-Spiel Deutschland-Schweiz lässt Zehntausende in Frankfurt jubeln und feiern. Schon weit vor dem Anpfiff ist die Fanzone am Mainufer ausgelastet.

Im Frankfurter Stadion werden insgesamt fünf EM-Partien ausgetragen, drei sind schon gespielt worden, darunter auch die Partie Deutschland gegen Schweiz (1:1) am Sonntag. Schon zwei Stunden vor dem Anpfiff war die Kapazitätsgrenze der Fanzone am Mainufer erreicht worden. Zuvor hatten Deutsche und Schweizer in der Innenstadt friedlich gefeiert. Auf dem Programm stehen nun noch die Partie Slowakei gegen Rumänien am 26. Juni um 18.00 Uhr (Gruppe E) sowie ein Achtelfinale am 1. Juli (21.00 Uhr).