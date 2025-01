Post Covid: Projekt soll Diagnostik und Therapie verbessern

Marburg (dpa/lhe) - Mit einem Forschungsprojekt will die Marburger Unimedizin die Diagnostik und Therapie für Patientinnen und Patienten mit Corona-Spätfolgen verbessern. Digital-basiert und barrierefrei sollten passende Angebote für die Menschen in Hessen geschaffen werden, teilten die Marburger Philipps-Universität und das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit. Projektleiter Bernhard Schieffer habe 3,8 Millionen Euro an Fördermitteln des Bundesgesundheitsministeriums für das Projekt eingeworben.