Hessen fördert Aufbau einer Post-Covid-Koordinierungsstelle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen fördert den Aufbau einer Koordinierungsstelle für die Folgen von Covid-19 am Universitätsklinikum Marburg (UKGM). Ziel sei es, die Versorgung von Betroffenen weiter zu verbessern, teilte das Ministerium am Dienstag in Wiesbaden mit. Das UKGM erhält mehr als 145.000 Euro zunächst für das Jahr 2024. Insgesamt ist das Projekt auf drei Jahre angelegt.