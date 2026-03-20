Posting-Eklat vor Wahl – Fischer bittet Hagel um Verzeihung

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Simone Fischer hat sich bei Manuel Hagel dafür entschuldigt, dass sie vor der Wahl einen Post weiterverbreitet hat, in dem der CDU-Spitzenkandidat verunglimpft wurde. «Es ist richtig, dass ich mich dazu persönlich bei Herrn Hagel gemeldet und mein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht habe», teilte Fischer dem Südwestrundfunk auf Anfrage mit. In dem von ihr weiter verbreiteten Post war unter der Überschrift «Amtliche Warnung» ein Foto Hagels mit dem Text «Hide your Kids» (Verstecke Deine Kinder) zu sehen.

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Der Post bezog sich auf ein kurz vorher wieder aufgetauchtes, acht Jahre altes Video, in dem Hagel von einer minderjährigen Schülerin geschwärmt hatte. Diesen Clip hatte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer aus Karlsruhe knapp zwei Wochen vor der Wahl erneut verbreitet und damit eine Debatte über Sexismus ausgelöst. Die CDU hatte den Grünen daraufhin eine «Schmutzkampagne» vorgeworfen.

Fischer, die zwischen 2021 und 2025 Behindertenbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung war, hatte zu den Vorwürfen rund um das von ihr geteilte Video zunächst geschwiegen, das Posting hatte sie gelöscht. Ihre Entschuldigung wird bei den Grünen als vertrauensbildende Maßnahme vor den Sondierungen gewertet. Ein Sprecher von Hagel wollte sich zu Fischers Entschuldigung nicht äußern.

Grüne bei der Wahl knapp vor CDU

Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent überraschend knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine ungewöhnliche Pattsituation. Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt derzeit als einzige realistische Option für eine Regierungsbildung. Innerhalb der CDU war der Ärger über den bisherigen Koalitionspartner zuletzt groß.