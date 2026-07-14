Einsatz

Potenziell gefährliche Stoffe in leerer Apotheke entdeckt

In einer leerstehenden Apotheke werden mutmaßlich gefährliche Stoffe entdeckt. Polizei und Experten des Landeskriminalamtes reagieren.

Gefährliche Stoffe in leerstehender Apotheke gefunden. (Archivbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Gefährliche Stoffe in leerstehender Apotheke gefunden. (Archivbild)

Ettlingen (dpa/lsw) - Der Fund von potenziell gefährlichen Stoffen in einer seit vielen Jahren leerstehenden Apotheke hat in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Stoffe seien bei Aufräumarbeiten entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. 

Worum es sich handelte, sagte er nicht - vermutlich seien die Stoffe einst dafür gebraucht worden, Medikamente herzustellen. Theoretisch wäre es möglich gewesen, dass sie wegen der langen Liegezeit ein explosives Gemisch hätten bilden können. Experten des Landeskriminalamtes hätten das Material entsorgt, Gefahr für die Menschen bestand den Angaben zufolge nicht.

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