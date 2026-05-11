Feuerwehr

Powerbank setzt Bett in Brand

Ein Ehepaar kehrt in seine Wohnung zurück. Es raucht aus dem Keller. Der Auslöser: ein kleines Gerät.

Eine Powerbank hat sich in einem Keller in Schwäbisch Gmünd entzündet. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Eine Powerbank hat sich in einem Keller in Schwäbisch Gmünd entzündet. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Eine Powerbank hat in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ein Bett in Brand gesetzt und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, aber wegen des starken Rauchs sei das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Die Powerbank war auf dem Bett in einem Keller abgelegt gewesen und hatte sich vermutlich wegen eines technischen Defekts entzündet. Als ein Ehepaar am Freitagnachmittag in seine Wohnung zurückkehrte, sah es dichten Rauch aus dem Keller kommen, und rief die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand.

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