Brand

Powerbank brennt - mehrere verletzte Berufsschüler

Turbulent fällt der Berufsschulunterricht in Albstadt aus: Plötzlich kommen Rauch und Flammen aus einem Rucksack.

Eine Powerbank hat einen Feuerwehreinsatz an einer Berufsschule in Albstadt ausgelöst. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Eine Powerbank hat einen Feuerwehreinsatz an einer Berufsschule in Albstadt ausgelöst. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Acht Menschen sind durch den Brand einer Powerbank in einer Berufsschule in Albstadt (Zollernalbkreis) leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein 35-jähriger Berufsschüler die Powerbank am Vormittag in einem Klassenzimmer in seinem Rucksack unter dem Tisch, wo diese Feuer fing. Der Berufsschüler versuchte erst erfolglos, die Flammen auszutreten, ehe er die Powerbank in einen Toilettenraum trug und das Feuer mit dem Feuerlöscher bekämpfte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht. Sechs Mitschüler und ein Sicherheitsbeauftragter hatten Rauch eingeatmet und wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt, eine 28-jährige Schülerin kam ins Krankenhaus. Ursache für das Feuer war laut Polizei ein technischer Defekt.

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