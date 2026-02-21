Feuerwehr im Einsatz

Recyclingfirma in Flammen – Warnung vor Rauch im Enzkreis

Ein Feuer in einer Recyclingfirma sorgt für starke Rauchentwicklung im Enzkreis. Die Bevölkerung wird vor Geruchsbelästigung durch Rauchgase gewarnt.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz und versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz und versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. (Symbolbild)

Mühlacker (dpa/lsw) - Ein Brand in einer Recyclingfirma in Mühlacker (Enzkreis) sorgt am Abend für eine starke Rauchentwicklung im Stadtgebiet und darüber hinaus. Für das Stadtgebiet selbst wurde eine Warnung vor Geruchsbelästigung durch Rauchgase herausgegeben, wie die Integrierte Leitstelle Pforzheim-Enzkreis mitteilte.

Laut Polizei brennt es in einem Betrieb im Ortsteil Enzberg. Nach Angaben der Leitstelle steht eine größere Menge Elektroschrott im Außenbereich in Flammen. Wegen der massiven Rauchentwicklung wurde die Straße im Bereich der Firma gesperrt. Vom Rauch sollen auch umliegende Gemeinden betroffen sein. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz. Weitere Details zu Ausmaß und Ursache des Feuers waren zunächst nicht bekannt.

