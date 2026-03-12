Nach Gewinneinbruch

Prämie für Daimler-Truck-Beschäftigte gesunken

Daimler Truck hat 2025 einen Gewinneinbruch verzeichnet. Infolgedessen ist auch die Prämie für die Beschäftigten in Deutschland gesunken. Wie hoch fällt sie aus?

Daimler Truck: Die Ergebnisbeteiligung für Beschäftigte ist gesunken. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Daimler Truck: Die Ergebnisbeteiligung für Beschäftigte ist gesunken. (Archivbild)

Leinfelden-Echterdingen (dpa) - Nach einem Gewinneinbruch fällt die Ergebnisbeteiligung für das Geschäftsjahr 2025 bei Daimler Truck geringer aus als im Vorjahr. Rund 25.000 Beschäftigte in Deutschland erhalten eine Prämie in Höhe von 2.701 Euro, wie der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Ausgezahlt werde sie im April dieses Jahres. Für das Geschäftsjahr 2024 hatte die Prämie noch bei 4.140 Euro gelegen. 

Gewinneinbruch bei Daimler Truck

Der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers ist 2025 um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro. Auch der Umsatz und der Absatz gingen zurück. Vor allem US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft belastet.

