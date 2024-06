Präventionsprojekt «Kiffen bis der Arzt kommt?»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Kultusministerium und die Landesärztekammer sprechen am heutigen Dienstag mit Schülern über Cannabis. Minister Armin Schwarz (CDU) und Ärztekammerpräsident Edgar Pinkowski besuchen dazu die Frankfurter Wöhlerschule. Auch eine Psychiaterin und ein Vertreter des Schulamts sind dabei. Sie stellen ein Präventionsprojekt vor, das den Titel «Kiffen bis der Arzt kommt?» trägt.

Seit der Teillegalisierung dürfen volljährige Schülerinnen und Schüler bis zu 25 Gramm Cannabis in ihren Taschen und Rucksäcken in die Schule mitbringen, ohne dass ihnen Strafen drohen. Der Konsum jedoch bleibt in Schulen und im Umkreis von 100 Metern verboten. Sowohl der hessische Minister als auch der hessische Ärztepräsident sehen die im Bund beschlossene Teillegalisierung sehr kritisch und warnen vor negativen Folgen gerade für Heranwachsende.