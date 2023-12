Prašnikar verlängert Vertrag bei Eintracht bis Juni 2028

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Lara Prašnikar und Eintracht Frankfurt haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Wie der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, verlängerte die slowenische Stürmerin ihren Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2028. «Mein großer Traum ist es, Titel zu gewinnen. Hier in Frankfurt sehe ich in den kommenden viereinhalb Jahren das Potenzial dafür», sagte die Angreiferin.