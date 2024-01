Preise für Kunsthandwerk verliehen

Wiesbaden (dpa) - Der Hessische Staatspreis für deutsches Kunsthandwerk geht an einen Schreinermeister aus Garmisch-Partenkirchen für Dosen aus Span- und MDF-Platten. Der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) übergab den Preis am Freitag bei der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt an Christoph Leuner. Platz zwei und drei gingen an den Gold- und Silberschmiedemeister Philipp Gröninger aus dem Westerwaldkreis für eine handgeschmiedete Kaffeepresse und an Handweberin Dora Herrmann aus der Region Hannover für eine Decke aus regionaler Wolle.