Statistik

Preise für Wasser und Abwasser in Hessen schwanken erheblich

Warum muss in manchen Kommunen in Hessen deutlich mehr für Wasser und Abwasser gezahlt werden als anderswo? Das Landesamt beziffert die Preisspannen und nennt Gründe für die Unterschiede.

Hessinnen und Hessen mussten 2025 durchschnittlich 2,59 Euro für einen Kubikmeter Trinkwasser zahlen. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Hessinnen und Hessen mussten 2025 durchschnittlich 2,59 Euro für einen Kubikmeter Trinkwasser zahlen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Preise für einen Kubikmeter Trinkwasser fallen in Hessen regional höchst unterschiedlich aus: Sie reichten 2025 von 0,96 Euro im mittelhessischen Breitscheid bis 6,69 Euro in Grävenwiesbach im Hochtaunuskreis. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, haben Hessinnen und Hessen im zurückliegenden Jahr durchschnittlich 2,59 Euro für einen Kubikmeter Trinkwasser gezahlt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nur in 46 der insgesamt 421 hessischen Städten und Gemeinden wurde demnach ausschließlich das tatsächlich verbrauchte Wasser berechnet. In den übrigen 375 Städten und Gemeinden sei zusätzlich ein Pauschalbetrag zwischen 3,85 Euro in Dornburg und 288,51 Euro in Weilmünster (beide Kreis Limburg-Weilburg) zu zahlen.

Große Schwankungen auch beim Abwasser

Bei den Abwassergebühren waren die Preisunterschiede je Kubikmeter ähnlich wie beim Trinkwasser, wie das Landesamt ergänzte. Sie reichten 2025 von 1,30 Euro in Idstein im Taunus bis 6,99 Euro in Modautal im Odenwald. Die Abrechnungsmodelle gestalteten sich unterschiedlich - mal wird über Pauschalbeträge, mal über Niederschlags- oder Oberflächenwasserentgelte oder Schmutzwasserentgelt abgerechnet.

In Nordhessen ist es teurer

Betrachtet man Trink- und Abwasserentgelte gemeinsam, waren die durchschnittlichen Kosten je Kubikmeter in den beiden nordhessischen Kreisen Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg mit jeweils 7,09 Euro am höchsten, wie das Landesamt erklärte. In Frankfurt am Main habe mit 3,80 Euro am wenigsten bezahlt werden müssen.

Für einen langjährigen Vergleich schauten die Statistiker auf den Zeitraum 2005 bis 2025. In dieser Zeitspanne hätten sich die Entgelte je Kubikmeter Trinkwasser jährlich im Mittel um 1,5 Prozent erhöht, für Abwasser um 0,6 Prozent. Demnach stiegen in 394 Städten und Gemeinden die Kosten insgesamt, während sie in 26 Städten und Gemeinden abnahmen.

Geländeprofil und Wasservorkommen wirken sich auf Preise aus 

Bei der Festsetzung von Wasser- und Abwasserentgelten spielen die örtlichen Begebenheiten eine große Rolle. «Insbesondere die Größe und Siedlungsstruktur des Gemeindegebiets, die Menge und Qualität der Wasservorkommen, das Geländeprofil und die Bodenbeschaffenheit beeinflussen die Kosten für die Pflege und die Instandhaltung der Anlagen und Leitungssysteme», erläuterte das Landesamt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Birkenau: Deutlich höhere Kosten für Haushalte – Wasser und Abwasser werden teurer
Gebührenanstieg

Birkenau: Deutlich höhere Kosten für Haushalte – Wasser und Abwasser werden teurer

Die Gemeinde Birkenau erhöht die Wasser- und Abwassergebühren deutlich. Für viele Haushalte steigen die Kosten um mehr als 60 Prozent.

13.12.2025

Hessen verbraucht etwas weniger Trinkwasser
Statistik

Hessen verbraucht etwas weniger Trinkwasser

Trinken, waschen, duschen, kochen, abwaschen: Wie viel Trinkwasser fließt in einem Jahr durch Hessens Hausleitungen und woher kommt das Wasser?

24.07.2024

Trinkwasser wird deutlich teurer
Weinheim

Trinkwasser wird deutlich teurer

Die Stadtwerke Weinheim erhöhen den Preis pro Kubikmeter Trinkwasser im Januar um 12,4 Prozent. Etwas moderater fällt der Anstieg der Abwassergebühren aus.

21.12.2023

Kommunen

Große Unterschiede bei Abwassergebühren

Wer den Wasserhahn aufdreht, geht fest davon aus, dass das Wasser sicher abfließt und später gereinigt wird. Dafür zahlen die Bürgerinnen und Bürger Gebühren. Mancherorts mehr als anderswo.

28.06.2023

Hemsbach erhöht Wasser- und Abwassergebühren
Hemsbach

Hemsbach erhöht Wasser- und Abwassergebühren

Wasser und Abwasser wird in Hemsbach teurer. Und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Wir schreiben, was das die Bürger kostet und was der Gemeinderat dazu sagte.

27.04.2023