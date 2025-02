Preise von Kaufwohnungen in neun Jahren teils verdreifacht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die mittleren Kaufpreise für Eigentumswohnungen in den fünf größten hessischen Städten haben sich in den Jahren 2014 bis 2023 teils drastisch erhöht. In Offenbach verdreifachte sich in diesem Zeitraum der durchschnittliche Quadratmeterpreis von 1.115 Euro auf mehr als 3.500 Euro, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen im Landtag hervorgeht. Das Ministerium berief sich auf Rückmeldungen der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte.