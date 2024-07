Premiere mit Stars und Schneegestöber

Mölling hält er für eine spannende Besetzung: «Ich finde die Vorstellung wunderbar, dass eine so bekannte Künstlerin, die mit den No Angels um die ganze Welt gereist ist, eine Frau verkörpert, die sich selbst das Singen nicht zutraut, die ihre Stimme erst für sich selbst entdecken muss.».

Zu entdecken gibt es auch für das Publikum einiges: So wird es im Hochsommer in der mittelalterlichen Klosterruine, in der die Festspiele aufgeführt werden, schneien. Mit Schneemaschinen will Hinkel eine schwedische Winterlandschaft zaubern, in der das Stück beginnt. Auch Weihnachtsmänner und echte Birken werden auf die Bühne gebracht.