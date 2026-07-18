Pro-Palästina-Demo in Frankfurt bislang friedlich
Neben dem CSD findet heute auch eine propalästinensische Demonstration in Frankfurt statt. Vor Ort sind Polizeiangaben nach aber weniger Menschen als erwartet.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Etwa 200 bis 250 Menschen haben sich nach Schätzungen der Polizei in Frankfurt am Main zu einer Pro-Palästina-Demonstration versammelt. Bislang sei die Veranstaltung ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Angaben der Stadt zufolge waren im Vorfeld 400 Teilnehmende erwartet worden. Die Demonstration in der Innenstadt steht demnach unter dem Titel «Widerstand ist Völkerrecht; Palästina darf sich wehren, auch mit Steinen und Gewehren!».
Die Stadt hatte sich nach einer rechtlichen Einschätzung gegen ein Verbot der Demonstration entschieden, allerdings den Auftritt eines Redners untersagt. Dieses Redeverbot kippte das Verwaltungsgericht Frankfurt jedoch: Es teilte mit, die Meinungsfreiheit dürfe nicht «im Vorhinein pauschal auf Grundlage einer holzschnittartigen Gefahrenprognose» eingeschränkt werden.
Gleichzeitig findet heute in der Innenstadt auch der Christopher-Street-Day (CSD) statt. An der Parade nahmen laut Polizei schätzungsweise 15.000 bis 17.000 Menschen teil.