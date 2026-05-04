Proben für Bad Hersfelder Festspiele starten

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die Bad Hersfelder Festspiele sind mit dem Probenbeginn für die Stücke «Parzival», «Lysistrata» und «Pippi Langstrumpf» in die heiße Phase gestartet. Zum 75. Mal verwandelt sich die Stiftsruine in wenigen Wochen in eine 1.800 Quadratmeter große Theaterbühne. Gefeiert wird das Jubiläum unter der neuen Intendantin Elke Hesse mit zwei Uraufführungen.

«Nach eineinhalb Jahren intensiver Vorbereitung freue ich mich sehr, dass wir nun endlich mit allen Gewerken, mit den Regisseurinnen und Regisseuren sowie den Darstellerinnen und Darstellern hier vor Ort in Bad Hersfeld beginnen können», sagte Hesse laut Pressemitteilung der Festspiele. «Nun wird es sich zeigen, wie die reale Umsetzung vom sogenannten Reißbrett auf die Bühne gelingt.»

Start der Festspielsaison am 26. Juni

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Eröffnet wird die Saison am 26. Juni mit dem Schauspiel «Parzival - Die Suche nach dem Heiligen Gral» - eine Uraufführung und ein Auftragswerk der Festspiele. Regisseur Michael Schachermaier will dabei das mittelalterliche Epos mit moderner Theaterkunst verbinden.

Zu sehen sind zudem die antike griechische Komödie «Lysistrata oder die Fantasie vom Frieden», das Familienstück «Pippi Langstrumpf» und das Schauspiel «Die Schule der Frauen - Molière auf Hessisch». Abgerundet wird das Jubiläumsprogramm durch «Something Rotten - Das lustigste Musical seit 400 Jahren». Das Stück soll eine Hommage an die Welt der Musicals und eine Verbeugung vor William Shakespeare werden. Laut Festspielen wird das Broadway-Musical als deutsche Erstaufführung gezeigt.

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