Projekte in Schulen gegen Nachwuchsmangel im Handwerk

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will gegen den Nachwuchsmangel im Handwerk vorgehen. Dazu zählen einerseits besondere Aktionen wie gegenwärtig der «Makerspace» in einem Wiesbadener Einkaufszentrum mit elf Mitmach-Stationen verschiedener Berufe von der Tischlerin über den Stahlbauer bis zur Elektrotechnikerin für Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen andererseits Konzepte an Hessens Schulen.