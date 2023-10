Promis, Italien und KI: Zweiter Tag Frankfurter Buchmesse

Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurter Buchmesse geht an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) in ihren zweiten Fachbesuchertag. Am Vormittag stellt Italien auf einer Pressekonferenz seinen Ehrengastauftritt auf der Buchmesse 2024 vor. Für Lesungen oder Signierstunden werden unter anderem Unternehmerin und Entertainerin Verona Pooth, Autorin Judith Schalansky, Kabarettist Florian Schroeder, Schauspieler Oliver Masucci und Autorin Marion Poschmann erwartet.