Fantasie oder KI-Formel - Wer schreibt morgen unsere Bücher?

Berlin (dpa) - Sie schreiben Geschichten, spinnen Handlungsstränge und beenden Kapitel, bevor der Kaffee kalt wird: Künstliche Intelligenzen (KI) sind längst keine Zukunftsmusik mehr - auch nicht in der großen Bücherwelt. Was früher der einsame Kampf am Schreibtisch war, wird heute zunehmend zum Mensch-Maschine-Projekt.