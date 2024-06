Protest: Apotheken schließen für zwei Tage gegen Reformpläne

Frankfurt (dpa/lhe) - Aus Protest gegen Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für eine Apothekenreform wollen Hessens Apotheken von Donnerstag an zwei Tage lang schließen. Die Arzneimittelversorgung ist nur über Notdienste sichergestellt, wie der hessische Apothekerverband mitteilte. Am Donnerstagmittag (13.00 Uhr) ist eine große Kundgebung in Frankfurt auf dem Opernplatz geplant. Den Angaben zufolge haben sich auch Apotheken-Teams aus Rheinland-Pfalz und Thüringen angekündigt. Der Verband kritisiert unter anderem die geplante Schaffung von «Pseudo-Apotheken» ohne Präsenz von Apothekerinnen und Apothekern.