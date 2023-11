Den öffentlichen Apotheken vor Ort droht das Aus

Der Protest der Apotheker in Deutschland gegen die für sie untragbaren Zustände in ihrer Branche geht weiter. Am morgigen Mittwoch, 15. November, steht der inzwischen schon dritte Protesttag in diesem Jahr auf dem Programm. Dieser richtet sich gegen den Zukunftsplan des Bundesgesundheitsministerium. „Das ist kein Zukunftsplan, sondern der finale Einstieg in das Ende der wohnortnahen Patientenversorgung mit Arzneimitteln und das Aus für die öffentlichen Apotheken vor Ort“, erklärt dazu Holger Seyfarth, Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbandes.

Zur Kundgebung nach Dortmund

Auch im Odenwald werden am Mittwoch die Apotheken geschlossen bleiben, an diesem Tag wird nur der Notdienst über die Johannes-Apotheke in Mörlenbach zur Verfügung stehen. „Auch wir haben geschlossen, und wir fahren zu viert mit zu der großen Kundgebung in Dortmund“, erklärt beispielsweise Petra Gehron von der Johannis-Apotheke in Fürth. Der Landesverband hat eine ganze Reihe von Bussen organisiert, die Apotheker und Mitarbeiter aus allen Regionen nach Dortmund bringt.

„Unsere Apothekenteams arbeiten täglich bis zur Erschöpfung. Sie sind ausgelaugt und frustriert von den komplett an der Realität vorbeigehenden Vorschlägen und den jetzt auch noch absurden und realitätsfremden Äußerungen aus dem Bundesgesundheitsministerium“, erklärt Seyfarth in einer Pressemitteilung zu den kürzlich bekannt gewordenen Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Zukunft der wohnortnahen Patientenversorgung mit Arzneimitteln und der öffentlichen Apotheken, die er als unausgegoren bezeichnet und denen er namens der hessischen Apothekerschaft eine klare Absage erteilt.

Schlichtweg nicht leistbar

Die von Lauterbach ins Spiel gebrachten zusätzlichen Leistungen zur Gesundheitsvorsorge seien für die Apotheken schlichtweg nicht leistbar, gerade „in Zeiten eines historischen Arzneimittelnotstandes, der für die Apothekenkunden unzumutbar ist, eines durchschlagenden Fachkräftemangels und im Angesicht des größten Apothekensterbens in der Geschichte der Bundesrepublik“.

Demnach sank die Zahl der Apotheken in Hessen von 1502 am Ende 2016 auf nur noch 1344 am Ende des dritten Quartals 2023. Habe die Bundesrepublik Ende 2016 noch 20 023 Apotheken gezählt, so seien es zum 30. September 2023 nur noch 17 733 gewesen. „Und dieser Trend setzt sich ungebremst fort“, so Seyfarth.

So fordern die Apotheken eine nachhaltige Sicherung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung und eine Stärkung der öffentlichen Apotheken vor Ort. Bislang habe Berlin weder eine Anpassung der seit 20 Jahren unveränderten Apothekenvergütung noch eine nachhaltige Verbesserung des historischen Arzneimittelnotstandes – aktuell seien weit über 600 Medikamente nicht lieferbar – im Sinne der betroffenen Patienten wirklich auf der Agenda.

Im Rahmen des bundesweiten Protests wird die Bundesregierung zum sofortigen Handeln aufgefordert, um die öffentlichen Apotheken vor Ort nachhaltig zu stärken, damit sie weiterhin dem gesetzlichen Auftrag zur wohnortnahen Arzneimittelversorgung für die Menschen nachkommen können. „Dem Bundesgesundheitsminister bieten wir einmal mehr unseren konstruktiven Beitrag zur Lösung der aktuell für die Gesundheitsversorgung der Menschen brandgefährlichen Situation an und sind jederzeit zu Gesprächen auf Augenhöhe bereit“, macht Seyfarth deutlich.

Der Verband weist darauf hin, dass die Arzneimittelversorgung am 15. November einzig über die Notdienstapotheken aufrechterhalten bliebt. Die Patienten werden gebeten, dringend benötigte Rezepte am Dienstag oder wieder ab dem 16. November einzulösen, wenn die Apotheken wieder regulär geöffnet haben.