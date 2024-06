„Generalangriff auf den gesamten Berufsstand“

Wer für die nächsten Tage dringend Medikamente braucht, sollte die entsprechenden Rezepte möglichst am heutigen Mittwoch einlösen, denn für Donnerstag und Freitag hat der Hessische Apothekerverband (HAV) eine Protestaktion gegen die vom Bundesgesundheitsministerium geplante Apothekenreform angekündigt.

Auch die Apotheken im Odenwald beteiligen sich an der Protestaktion, die meisten schließen aber nur an einem Tag. In Fürth haben sich die Inhaber der Apotheken auf den Donnerstag verständigt, am Freitag werden sie dann aber wieder für ihre Patienten wieder geöffnet haben.

Übers Wochenende zu lang

Ihr Kollege Dr. Christian Engel hat sich in Absprache mit weiteren Kollegen für eine „Entweder-oder-Regelung“ entschlossen. So bleibt die Schloss-Apotheke in Birkenau am Donnerstag geschlossen, am Freitag aber geöffnet, bei der Johannes-Apotheke in Mörlenbach ist es umgekehrt. Auch wenn sein Verband beschlossen habe, an zwei Tagen zu schließen, werde das für die Patienten mit dem folgenden Wochenende zu lang. „In Innenstädten kann man das machen, aber im ländlichen Raum ist das schwierig. Wenn ich am Mittwoch Mittel bestelle, dauert es bis Montag, bis ich sie ausliefern kann“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mit dieser Aktion protestiert die hessische Apothekerschaft gegen den vor wenigen Tagen vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) vorgelegten Referentenentwurf zur geplanten Apothekenreform, der „die schlimmsten Erwartungen für die Patienten und derer flächendeckender Arzneimittelversorgung durch die öffentlichen Apotheken noch weit übertrifft“, heißt es in der Pressemitteilung des HAV.

„Der Referentenentwurf ist ein Generalangriff auf unseren gesamten Berufsstand, unsere pharmazeutische Kompetenz und die wohnortnahe Arzneimittelversorgung durch die Apotheken vor Ort. Minister Karl Lauterbach rückt weder die Arzneimittelsicherheit noch die wohnortnahe Versorgung der Menschen in den Fokus, sondern opfert uns Apotheker als letzte Kontrollinstanz und als letzten Sicherheitsfaktor zwischen der ärztlichen Verschreibung und dem Patienten auf dem Einsparungsaltar“, erklärt der HAV-Vorsitzende Holger Seyfarth.

Hartnäckig bleiben

Die beiden Protesttage am 27. und 28. Juni seien deshalb einerseits ein Zeichen der Entschlossenheit, sich gegen diesen Todesstoß für einen ganzen Berufsstand entschieden zu wehren, und andererseits auch ein deutlicher Appell an die Regierungskoalition in Berlin, dieses Vorhaben des Gesundheitsministers umgehend zu stoppen. Damit gehe einher, dass sich die Apothekerschaft auch über den 28. Juni hinaus für scharfe Protestmaßnahmen und weitere mehrtägige Schließungen wappnet: „Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten im Sinne unserer Patienten hartnäckig und gradlinig bleiben“, fügt Seyfarth an.

Als ein konkretes Beispiel führt der Verbandschef die geplante Abschaffung der pharmazeutischen Kompetenz für die Bevölkerung durch die vom Gesundheitsminister geplante Schaffung von „Pseudo-Apotheken“ an, in denen Patienten kein Apotheker mehr in Präsenz vertrauensvoll und in gewohnter Weise als beratender Spezialist für Arzneimittel zur Seite steht. „Das ist eine nicht hinnehmbare Einschränkung in der Versorgung der Bürger, geht zu Lasten der Arzneimittelsicherheit, kann Menschenleben gefährden und hat rein gar nichts mit Telepharmazie zu tun“, kritisiert Seyfarth scharf. Keine Entlastung bringe die Scheinreform zudem der wohnortnahen Arzneimittelversorgung durch öffentliche Apotheken, von denen immer mehr schließen würden, da die Inhaber aufgrund der prekären wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Nachfolger mehr finden würden. So rechnet Seyfarth mit Einbußen von 170 MiIlionen Euro bundesweit für die Apotheken.

Großkundgebung in Frankfurt

In Frankfurt am Main findet am Donnerstag um 13 Uhr eine Großkundgebung auf dem Opernplatz statt. Dort sprechen unter anderem die hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus, Kathrin Anders, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Yanki Pürsun, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, sowie Ariel Wagner, Initiator der Kampagne „Mission.Apotheke vor Ort“ und der HAV-Vorsitzende.