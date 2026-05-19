Blockade

Protest auf Flugplatz: Traktorfahrer blockiert Startbahn

Der Mann soll mit dem Beginn des Flugbetriebs nicht einverstanden gewesen sein. Wie sich sein Protest auf den Flugbetrieb auswirkte.

Den Mann erwartet eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Den Mann erwartet eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. (Symbolbild)

Schramberg (dpa/lsw) - Aus Protest soll ein 62-Jähriger mit seinem Traktor die Start- und Landebahn eines Flugplatzes blockiert haben. Nach Polizeiangaben war der Mann mit dem Beginn des Flugbetriebs auf dem Platz in Schramberg (Kreis Rottweil) nicht einverstanden.

Nach einer rund zehnminütigen Blockade habe er die Asphaltbahn wieder freigemacht. Zu einer konkreten Gefährdung kam es laut Polizei nicht. Einige Maschinen mussten allerdings Schleifen fliegen, um die Wartezeit zu überbrücken. Den Traktorfahrer erwarte eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte die Polizei mit.

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