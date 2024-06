Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Traktor gesucht

Am späten Sonntagabend ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Rathausstraße in Rimbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein grüner Traktor mit Anhänger mit der Aufschrift "Odenwälder Baumaschinen", von Fahrenbach kommend durch die Rathausstraße fuhr und in Höhe der Sparkasse ein Holzteil von dessen Anhänger einen geparkten PKW beschädigte.