Grasellenbach: Kriminelle stehlen teure Baumaschinen

Grasellenbach-Wahlen. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende – zwischen Samstagnachmittag (1. März) und Montagmorgen (3. März) – eine Baustelle in der Nibelungenstraße in Grasellenbach-Wahlen ins Visier genommen und dabei mehrere teure Arbeitsmaschinen, darunter eine Rüttelplatte und eine Asphaltsäge, entwendet. Das teilt die Polizei mit.