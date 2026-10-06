Buchmesse

Proteste bei Rede des tschechischen Kulturministers

Tschechien ist Gastland der Frankfurter Buchmesse. Beim Eröffnungsfestakt regt sich Widerspruch.

Zwischenrufe und Pfiffe begleiteten die Rede. Foto: Andreas Arnold/dpa
Zwischenrufe und Pfiffe begleiteten die Rede.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Rede des tschechischen Kulturministers Oto Klempir zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse ist von Protesten begleitet worden. Tschechien ist der Ehrengast der diesjährigen Messe. Während Klempir sprach, gab es Zwischenrufe und Pfiffe, ein Mann hielt ein Plakat hoch.

Der rechte Kulturminister ist seit letztem Dezember im Amt. Er war als Parteiloser von der rechten Autofahrerpartei Motoristen nominiert worden. Unter anderem hatte die überraschende Abberufung der Leiterin der Prager Nationalgalerie für Aufsehen gesorgt. In der Kritik steht besonders die Reform der öffentlich-rechtlichen Medien.

Die tschechische Autorin Radka Denemarkova («Stunden aus Blei»), die nach dem Minister sprach, wurde bejubelt, als sie sagte, Minister kämen und gingen, «aber die Literatur bleibt». In ihrer Rede betonte sie, man könne Literatur und Politik nicht trennen: «Der Kampf um die Wortmacht ist auch ein Kampf um die Weltmacht.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Ahnungslos verträumt» durch Tschechien reisen
Buchmesse

«Ahnungslos verträumt» durch Tschechien reisen

Das Ehrengastland der 78. Frankfurter Buchmesse ist ein Bekenntnis zur Fantasie. Und die KI spielt mit.

06.10.2026

Was Buchmessengast Tschechien mit nach Frankfurt mitbringt
Ausstellungen und mehr

Was Buchmessengast Tschechien mit nach Frankfurt mitbringt

Der Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist Tschechien. Schon lange vor Eröffnung der Messe im Oktober kann man in und um Frankfurt tschechische Kultur erleben. Hier erfahren Sie wo.

17.08.2026

Was das Gastland Tschechien bis zur Buchmesse 2026 vorhat
Ehrengast 2026

Was das Gastland Tschechien bis zur Buchmesse 2026 vorhat

Auf die Philippinen folgt Tschechien. Das Nachbarland ist Ehrengast auf der kommenden Frankfurter Buchmesse - mit einem überraschenden Motto.

16.10.2025

Gespaltenes Italien auf der Buchmesse
Literatur und Politik

Gespaltenes Italien auf der Buchmesse

Italienische Schriftsteller kritisieren in Frankfurt harsch die rechte Regierung im diesjährigen Gastland. Der prominenteste Kritiker meldet sich in Italien zu Wort. Der Gastland-Pavillon fällt durch.

16.10.2024

Frankfurter Buchmesse ist eröffnet
Festakt

Frankfurter Buchmesse ist eröffnet

Zum offiziellen Start kommt ein traditionsreicher Gegenstand zum Einsatz. Gastland Italien sorgt weiter für Debatten.

15.10.2024