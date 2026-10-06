«Ahnungslos verträumt» durch Tschechien reisen
Das Ehrengastland der 78. Frankfurter Buchmesse ist ein Bekenntnis zur Fantasie. Und die KI spielt mit.
Frankfurt/Main (dpa) - Der Besuch im Ehrengast-Pavillon der Frankfurter Buchmesse ist in diesem Jahr eine Reise ins Reich der Fantasie. Gastland Tschechien hat das Binnenland für die Messe kurzerhand ans Meer verlegt. «Ein Land an der Küste» lautet das Motto des diesjährigen Ehrengastauftritts.
«So wie uns ein Buch auf den Wellen der Fantasie in ferne Welten entführt, so soll uns der Ehrengast-Pavillon in die Welt der Träume versetzen», sagten die Organisatoren zum Auftakt der Messe. Die Ausstellungsfläche steht voller riesiger, aufblasbarer, runder Objekte. Man kann sie als Kiesel in einem tschechischen Fluss deuten - oder als «die metaphorische Verkörperung der menschlichen Vorstellungskraft», wie die Gestalter es sehen.
An knallig orangen Bojen und einem Leuchtturm können Besucher auswählen, was auf die Steine, die auch als Leinwände dienen, projiziert wird. Einmal sind es tschechische Landschaften, wie tschechische Illustratoren sie dargestellt haben; einmal sind es Gefühle, wie tschechische Autoren sie in ihren Büchen ausgedrückt haben. Dank KI ist die Auswahl an Gefühlen nahezu unendlich - von «ahnungslos verliebt» bis «zitternd mutig».
Auf zwei Podien - der Küsten-Bühne und der Hafen-Bühne - gibt es fünf Messetage lang Programm: ob Lesungen, Debatten oder ein Roboter, der live Comics zeichnet. 75 tschechische Autorinnen und Autoren reisen für die Messe nach Frankfurt. 150 Neuerscheinungen aus Tschechien sind neu in deutschsprachigen Verlagen erschienen. Im Ehrengast-Pavillon kann man in ihnen stöbern und sich auf knuffigen Polstern vom Messetrubel erholen.