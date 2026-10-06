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So ist die Stimmung vor der Buchmesse

Der Deutsche Buchpreis ist vergeben. Ausgezeichnet wurde Shida Bazyar für «Die Lücken». Nun beginnt die Frankfurter Buchmesse. Was erwartet die Besucher?

Noch wird aufgebaut auf dem Messegelände. Foto: Boris Roessler/dpa
Noch wird aufgebaut auf dem Messegelände.

Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt am Main dreht sich in dieser Woche alles um Bücher. Am Montagabend wurde der Deutsche Buchpreis verliehen, am Dienstag wird die Buchmesse eröffnet. Bis Sonntag werden mehr als eine Viertelmillion Besucher auf dem Frankfurter Messegelände erwartet. 

Buchpreis für «Roman gegen Gleichgültigkeit»

Der Deutsche Buchpreis 2026 ging an Shida Bazyar für «Die Lücken». Die 1988 in Rheinland-Pfalz geborene Autorin hat ihren Roman in einem fiktiven Ort im Hunsrück angesiedelt. Der Roman reflektiere anhand einzelner Figurenschicksale fast hundert Jahre ambivalenten deutschen Lebens, hieß es in der Begründung der Jury. Es sei ein «Roman gegen Gleichgültigkeit». 

Der Buchpreis ist mit 37.500 Euro dotiert: Bazyar erhielt 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist - Franziska Gänsler, Valeria Gordeev, Elias Hirschl, Peggy Mädler und Dana Vowinckel - jeweils 2.500 Euro. 

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Der Buchbranche geht es nicht gut 

Die Messe beginnt am Dienstag mit einer Pressekonferenz (11.00 Uhr) und einem Festakt (17.00 Uhr). Als Gastrednerin am Morgen ist die US-amerikanische Historikerin und Autorin Jill Lepore eingeladen. Am Abend wird die tschechische Schriftstellerin Radka Denemarková sprechen. Die Politik ist unter anderem mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vertreten. 

Die Buchmesse dauert bis zum Sonntag. Foto: Boris Roessler/dpa
Die Buchmesse dauert bis zum Sonntag.

Zu Beginn der Messe geht es traditionell um politische Forderungen und die wirtschaftliche Situation der Verlage. Die Stimmung in der Buchbranche ist nicht besonders gut: Der Umsatz lag 2025 mit 9,62 Milliarden Euro 2,7 Prozent unter dem von 2024. In den ersten acht Monaten 2026 ging der Wert noch weiter runter, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels berichtet. 

Ehrengast Tschechien 

Ehrengastland ist in diesem Jahr Tschechien. Der Gastland-Auftritt steht unter dem - bewusst verwirrenden - Motto «Ein Land an der Küste». Im Ehrengast-Pavillon soll Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Rund 75 tschechische Autorinnen und Autoren reisen für die Messe nach Frankfurt. 

Gastland ist in diesem Jahr Tschechien. Foto: Boris Roessler/dpa
Gastland ist in diesem Jahr Tschechien.

Zu den prominentesten Gästen auf der Messe gehören in diesem Jahr der Musiker und Autor Wolf Biermann, die Französin Gisèle Pelicot und Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead. Auch Politiker wie Robert Habeck oder Filmemacher wie Volker Schlöndorff werden erwartet. 

1.000 Sprecher auf zehn Bühnen 

Das Event-Programm wurde erweitert - auf zehn Bühnen sind mehr als 1.000 Sprecher zu erleben. Mit Spannung erwartet wird die Bekanntgabe des Jugendworts am Samstag. Zum Abschluss nimmt der französisch-britische Menschenrechtsanwalt Philippe Sand den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. 

Für Buchmessen-Direktor Juergen Boos ist diese Ausgabe nach 21 Jahren die letzte Messe. Er geht in Ruhestand. Neuer Buchmessen-Chef wird Joachim Kaufmann, langjähriger Geschäftsführer des Carlsen Verlags.

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