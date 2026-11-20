Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Auftakt eines Protesttages haben sich am Vormittag rund 400 junge Menschen in Frankfurt zu einer ersten Demonstration versammelt. Zu der Veranstaltung unter dem Motto «Schulstreik gegen Wehrpflicht» hatte der Jugendbezirk Frankfurt der Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Die Teilnehmer trugen Poster bei sich mit Aufschriften wie «Die Reichen wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft». Im Tagesverlauf sind noch mehrere weitere Demonstrationen und eine Kundgebung in Frankfurt geplant, darunter auch von der Initiative «Gen-Z regelt», die auch in anderen deutschen Städten zu Protesten aufgerufen hatte.

Um Krawalle wie in der Halloween-Nacht zu verhindern, will die Polizei mit einem Großaufgebot von mehr als 2.000 Beamten für einen friedlichen Verlauf der Veranstaltungen sorgen. «Unser Ziel ist es, friedliche Versammlungen zu ermöglichen und Teilnehmende sowie Unbeteiligte zu schützen», teilte die Polizei über ihren WhatsApp-Kanal mit. Zugleich wolle man verhindern, dass einzelne Personen oder Personengruppen «Versammlungen als Deckmantel für Gewalttaten nutzen».

Nach einer zunächst friedlichen Demonstration war die Lage am 31. Oktober in Frankfurt eskaliert, es kam zu Krawallen und Plünderungen einiger Geschäfte nahe der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil. Laut Innenministerium waren mehr als 180 Polizisten verletzt worden.

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Auch in weiteren hessischen Städten wollen im Tagesverlauf junge Menschen auf die Straße gehen. Weitere «Schulstreiks gegen die Wehrpflicht» sind in Kassel, Darmstadt, Wiesbaden und Gießen geplant.

Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) hatte darauf hingewiesen, dass es zu Einschränkungen im Nahverkehr kommen kann. Mehrere Ladenbetreiber haben vorsichtshalber ihre Geschäfte verbarrikadiert. Zudem wies die Polizei auf Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen hin. An Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer appellierte die Polizei: «Bitte umfahrt den innerstädtischen Bereich, das Bahnhofsviertel, Bockenheim und das Westend wenn möglich».