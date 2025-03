Prozess gegen mutmaßlichen Cyberkriminellen

Stuttgart (dpa) - Mit seinen Komplizen und einer Schadstoffsoftware soll ein mutmaßlicher Hacker Firmen und Einrichtungen in mehreren Bundesländern teils lahmgelegt haben, um Lösegeld in Millionenhöhe zu erpressen. Der gebürtige Ukrainer sitzt von Dienstag (9.00 Uhr) an wegen gewerbsmäßiger Erpressung und Computersabotage auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts. Der damals 44-Jährige war im vergangenen Sommer in der Slowakei festgenommen und ausgeliefert worden.