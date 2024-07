Wiesbadener Theater sucht Teilnehmer für Nackttanzprojekt

Wiesbaden (dpa) - Das Hessische Staatstheater in Wiesbaden sucht für eine Performance Erwachsene, die sich auch nackt auf die Bühne stellen möchten. Für das Projekt «Habitat» der Choreographin Doris Uhlich seien Menschen mit Interesse an Bewegung willkommen, gerne auch ohne Tanzerfahrung, teilte das Theater mit. Bislang gebe es rund ein Dutzend Anmeldungen, es würden weitere angenommen, erklärte eine Sprecherin. «Es gibt keine fixe Zahl, wie viele Menschen benötigt werden - je mehr, desto besser.»

Wie in vorangehenden Stücken Uhlichs stehe die Arbeit mit dem nackten Körper im Zentrum. «Habitat» zeige ihn in seiner Stärke und Fragilität. Zu elektronischen Klängen und Techno-Tracks würden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Einheit und Vielfalt feiern, hieß es in dem Suchaufruf.