Prozess gegen Narkosearzt - War es versuchter Mord?

Kronberg/Frankfurt (dpa/lhe) - In dem Strafprozess gegen einen Narkosearzt nach einem tödlichen Einsatz in einer Zahnarztpraxis hat sich das Gericht bislang nicht über eine mögliche Verurteilung wegen versuchten Mordes geäußert. Auch über den beantragten Haftbefehl werde zunächst keine Entscheidung verkündet, sagte die vorsitzende Richterin im Frankfurter Landgericht am Rande des Prozesses. Der 67-Jährige ist bislang wegen Körperverletzung mit Todesfolge an einem vierjährigen Mädchen angeklagt. Hinzu kommen Körperverletzungen an drei weiteren Kindern, die er im September 2021 in einer Praxis in Kronberg (Hochtaunuskreis) ebenfalls für Zahnbehandlungen in Narkose gelegt hatte.