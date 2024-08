Tod beim Zahnarzt: Prozess gegen Narkosearzt beginnt

Kronberg/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines kleinen Mädchens während einer Zahnbehandlung beginnt am Montag (9.30 Uhr) im Frankfurter Landgericht der Prozess gegen den damaligen Anästhesisten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 67-Jährigen unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge vor. Er soll bei der Narkose die Mindestanforderungen an Sicherheit und Hygiene nicht erfüllt haben.

Das vierjährige Mädchen war im Herbst 2021 in einer Zahnarztpraxis in Kronberg im Hochtaunuskreis in Narkose gelegt worden. Dabei sollen Keime in ihren Blutkreislauf gelangt sein, sie starb noch in der Praxis.