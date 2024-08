Prozess nach Tod von Mann aus Fulda in Südafrika geht weiter

Am fünften Prozesstag hörte das Gericht einen neuen Zeugen an, der darüber aussagte, wie Hinweise zur Festnahme von zwei der drei Angeklagten führten. Mit den Schlussplädoyers wird Mitte August gerechnet, nachdem der Prozess wegen eines erkrankten Zeugen für mehr als eine Woche unterbrochen werden musste.

Der Prozess begann am 22. Juli in der kleinen Stadt Kabokweni in der Nähe des Krüger-Nationalparks. Die Verteidigung plädierte zum Prozessauftakt auf nicht schuldig. Die Angeklagten entschieden sich, zu schweigen. Insgesamt sollen zehn Zeugen aussagen. Nach den Plädoyers am letzten Prozesstag wird der Richter das Urteil nach Angaben der Staatsanwalt zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt verlesen.