Prozess um lebensgefährlichen Messerangriff in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein lebensgefährlicher Messerangriff im Frankfurter Bahnhofsviertel im Juni 2023 wird zum Fall für das Landgericht: Ein 43-Jähriger muss sich dort von Dienstag (9.30) an wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Anklage zufolge geriet er mit einem anderen Mann aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit. Vor einem Spielcasino soll er dem Opfer nach einem kräftigen Schlag eine zwölf Zentimeter lange Schnittwunde am Kehlkopf zugefügt haben. Der Schwerverletzte verlor dadurch rund eineinhalb Liter Blut und konnte nur durch einen schnellen Erste-Hilfe-Einsatz und eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden. Die Schwurgerichtskammer hat bislang sechs Verhandlungstage bis Mitte Mai terminiert.