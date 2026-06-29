Prozess um Marias Tod vor fast 42 Jahren geht zu Ende

Aschaffenburg (dpa) - Fast 42 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 19-jährigen Maria Köhler in Aschaffenburg ist der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder auf der Zielgeraden. Heute (09.00 Uhr) könnte das Landgericht Aschaffenburg nach den Plädoyers das Urteil verkünden.

Angeklagt ist der Ex-Freund des Opfers. Der 67-Jährige hat gestanden, die angehende Krankenschwester am 30. Juli 1984 in ihrem Zimmer nach einem Streit getötet zu haben. Es sei im Affekt geschehen, hatte seine Anwältin zu Prozessbeginn Anfang Mai gesagt. Maria hatte sich vor ihrem Tod von dem damals 25-Jährigen getrennt und hatte einen neuen Partner, einen im hessischen Hanau stationierten US-Soldaten.

Eifersucht und Rache?

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte Maria heimtückisch ermordet hat - und aus Eifersucht auf den neuen Freund der 19-Jährigen. Zudem sei er rachsüchtig gewesen, weil die junge Frau ihn nicht habe heiraten wollen und er so keine Chance auf einen Aufenthaltstitel in Deutschland gehabt habe.

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Dem staatenlosen Verdächtigen, der erst mehr als 40 Jahre nach der Gewalttat in der Türkei gefasst werden konnte, droht bei einer Verurteilung wegen Mordes lebenslange Haft.

Nur Mord verjährt nicht

Ist aus Sicht der Kammer dem Angeklagten ein Tötungsdelikt nicht nachweisbar oder hat er sich nach dem festgestellten Sachverhalt nicht strafbar gemacht, erfolgt ein Freispruch.

Wenn die Kammer davon ausgeht, dass der Angeklagte ein Tötungsdelikt begangen hat, es aber kein Mord war, so kann ebenfalls ein Freispruch erfolgen. Geht die Kammer von einem anderen Delikt wie beispielsweise Totschlag aus, könnte eine Einstellung des Verfahrens wegen Verjährung geboten sein.