Prozess um Protest gegen Eritrea-Festival geht weiter

Gießen (dpa/lhe) - Vor dem Amtsgericht Gießen wird am Vormittag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 24-Jährigen fortgesetzt, der sich an gewaltsamen Protesten gegen das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen beteiligt haben soll. Die Staatsanwaltschaft legt ihm schweren Landfriedensbruch, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung zur Last. Nach der Sichtung von Videoaufzeichnungen und der Befragung eines Polizisten hatte der Vorsitzende Richter den Haftbefehl gegen ihn am ersten Prozesstag gegen eine Kaution von 5000 Euro außer Vollzug gesetzt. Möglicherweise fällt nun das Urteil.