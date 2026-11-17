Stuttgart (dpa) - Nach drei schweren Raubüberfällen auf Ehepaare in Stuttgart beginnt vor dem Landgericht der Stadt der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Zu den Opfern der drei Männer gehören der frühere Formel-1-Manager Willi Weber und seine Frau. Bei ihren Beutezügen sollen die Angeklagten im Alter von 34, 41 und 55 Jahren Schmuck, Geld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehr als 2,4 Millionen Euro erbeutet haben.

Das Trio habe zu einer mindestens vierköpfigen Bande gehört, teilte die Staatsanwaltschaft vor Prozessbeginn (Dienstag/09.00 Uhr) mit. Laut Anklage fesselte und bedrohte es seine Opfer, verletzte sie zum Teil und sperrte sie stundenlang ein. Die Männer sollen die Ehepaare unter anderem gezwungen haben, Tresore zu öffnen. Verhandelt werden drei Taten aus dem vergangenen Jahr in Stuttgart, darunter der Überfall auf Webers Villa.

Foto: Frank May/picture alliance/dpa Ex-Formel 1-Manager Willi Weber war selbst ein Opfer und ist jetzt erleichtert.(Archiv)

Raubten sie auch eine Villa in Bayern aus?

Die drei Männer waren im Februar in Rumänien festgenommen worden. Weber (84) hatte sich danach erleichtert gezeigt: «Das ist schon eine Genugtuung», hatte die frühere rechte Hand von Formel-1-Legende Michael Schumacher damals der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

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