Memmingen (dpa) - Ein Prozess um mutmaßliche Tierquälerei auf einem Bauernhof im Allgäu zieht sich in die Länge. Wie das Landgericht Memmingen mitteilte, sind weitere Verhandlungstage bis Ende Juni 2027 vorgesehen. Der Prozess hatte im vergangenen Januar begonnen. Nach damaliger Planung sollte er bis Mai abgeschlossen werden. Seitdem werden von der Strafkammer immer wieder zusätzliche Prozesstage geplant.

Angeklagt sind zwei Landwirte, Vater und Sohn. Sie sollen bei 58 behandlungsbedürftigen Rindern nicht dafür gesorgt haben, dass diese durch einen Tierarzt versorgt oder bei schwerer Erkrankung auch notgetötet werden. Dadurch sollen sie den Kühen erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt haben.

Anwälte weisen die Vorwürfe zurück

Zu Beginn des Prozesses hatten die Verteidiger der Landwirte die Vorwürfe zurückgewiesen. Wie ein Gerichtssprecher bereits früher erläuterte, sind viele Einzeltermine für das Verfahren nötig, weil voraussichtlich zu jedem in der Anklage aufgeführten Tier eine ausführliche Beweisaufnahme nötig sei.

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Die beiden beschuldigten Männer bewirtschafteten einen Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach im Unterallgäu. Der Betrieb hatte auch Nebenstellen unter anderem in Baden-Württemberg. Ursprünglich liefen auch noch Strafverfahren gegen mehrere Mitarbeiter der beiden. Diese Verfahren sind aber schon abgeschlossen, teils mit Geldstrafen.

Erster Prozess begann bereits 2023

Bereits im Herbst 2023 mussten die beiden Bauern erstmals wegen der Vorwürfe vor Gericht. Damals wurde das Verfahren aber ausgesetzt und Anfang 2026 ein neuer Prozess gestartet. Wegen der besonderen Bedeutung der Sache werden die Vorwürfe vor dem Landgericht und nicht am Amtsgericht verhandelt.