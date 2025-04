Prozess um tödliche Schüsse startet

Darmstadt (dpa/lhe) - Vor dem Darmstädter Landgericht beginnt von diesem Donnerstag (9.00 Uhr) an der Prozess gegen einen 41 Jahre alten Mann wegen eines mutmaßlichen Mordes. Der angeklagte Albaner soll laut Staatsanwaltschaft am 22. April 2024 in Rüsselsheim aus verletzter Ehre vor einem Lokal mehrfach auf einen 45 Jahre alten Landsmann geschossen haben. Der Angeschossene erlag wenige Tage später in einem Krankenhaus den Verletzungen.