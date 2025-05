Urteil im Prozess um Todesschüsse in Rüsselsheim erwartet

Darmstadt (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach den tödlichen Schüssen in der Rüsselsheimer Innenstadt im April 2024 wird das Landgericht Darmstadt am Dienstag (9.00 Uhr) sein Urteil im Mordprozess gegen einen Mann verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes gefordert, weil der 41 Jahre alte Angeklagte seinem Opfer aufgelauert habe.