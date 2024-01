Prozess um tödlichen Faustschlag fortgesetzt: Zeugenanhörung

Frankfurt/Main (dpa) - Die Verhandlung um die tödliche Auseinandersetzung bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt im vergangenen Jahr ist am Frankfurter Landgericht fortgesetzt worden. «Der Prozess dauert an und geht seinen geregelten Gang», sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem bei der Prozesseröffnung am vergangenen Donnerstag (25.1.) vorwiegend Zeugen aus Berlin angehört worden waren, kamen demnach am Montag fünf Zeugen aus Frankfurt zu Wort. Beim nächsten Termin am Donnerstag (1.2.) sollen dann die französischen Mannschaftskollegen des mutmaßlichen Täters angehört werden.