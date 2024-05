«Reichsbürger»-Prozess wird in Frankfurt fortgesetzt

Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main wird am Donnerstag (9.30 Uhr) der Terrorprozesses gegen die mutmaßliche «Reichsbürger»-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß fortgesetzt. Laut Gericht sind sogenannte Opening Statements - also Stellungnahmen der Verteidigung - zur Anklage zu erwarten. Zudem könnten es Einlassungen der Angeklagten zu ihrer Person und gegebenenfalls auch zu den Vorwürfen geben.