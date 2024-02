Prozessauftakt: Nachbar mit Messer lebensgefährlich verletzt

Oberursel/Frankfurt (dpa/lhe) - Wegen eines Messerangriffs auf seine Nachbarn in einem Oberurseler Mehrfamilienhaus steht ein junger Mann von Donnerstag (9.30 Uhr) an vor dem Frankfurter Schwurgericht. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Der Fall wird nicht in einem regulären Strafverfahren, sondern in einem sogenannten Sicherungsverfahren verhandelt. Dabei entscheidet das Gericht, ob der Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Schuldunfähigkeit während der Tat aus.