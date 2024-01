Prozessbeginn: Mangelnder Corona-Schutz von Senioren

Hanau (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Hanau beginnt an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) ein Prozess, in dem es um den Vorwurf des mangelnden Schutzes von Pflegebedürftigen vor der Verbreitung des Coronavirus während der Pandemie geht. Die drei Angeklagten - zwei Frauen und ein Mann - sollen zwischen Anfang September 2020 und Ende Dezember 2020 in einem Pflegeheim in der Region Hanau als leitende Mitarbeitende für die dort untergebrachten Seniorinnen und Senioren zuständig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, durch mangelnde Schutzmaßnahmen das Risiko der Verbreitung des Coronavirus in der Pflegeeinrichtung erhöht und damit die Bewohner einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt zu haben.