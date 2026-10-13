Justiz

Prozessbeginn nach Fund von zerstückelter Frauenleiche

Ein ebenso grausamer wie rätselhafter Kriminalfall erschütterte 2025 viele Menschen: Körperteile einer Frau wurden an verschiedenen Autobahnen entdeckt. Nun beginnt der Prozess gegen ihren Ehemann.

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen einen Mann, der seine Frau getötet und die Leiche zerstückelt haben soll. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Am Dienstag beginnt der Prozess gegen einen Mann, der seine Frau getötet und die Leiche zerstückelt haben soll. (Symbolbild)

Bonn (dpa) - Fast ein Jahr nach dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche an verschiedenen Stellen in Deutschland beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) in Bonn der Prozess gegen einen 42-Jährigen. Der Mann war nach Angaben des Gerichts der Ehemann der Toten. Er ist wegen Mordes und Kindes-Aussetzung angeklagt. Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. 

Der Kriminalfall hatte im vergangenen Jahr für viel Entsetzen gesorgt. Von der Frau waren Mitte November 2025 zunächst die abgetrennten Hände gefunden worden - auf einer Autobahn im Sauerland. Zwei Wochen später entdeckte man den Körper in Monreal in Rheinland-Pfalz. Den Kopf fanden Müllsammler dann nahe der A4 im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Eritrea stammenden Angeklagten vor, seine Frau am 16. November 2025 auf der Rückbank eines Autos erwürgt oder erstickt zu haben. Das Baby des Paares soll sich ebenfalls in dem Fahrzeug befunden haben. 

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Vor dem koptisch-orthodoxen Kloster St. Antonius in Waldsolms wurde das drei Monate alte Baby des Paares gefunden - nun beginnt der Prozess gegen den Vater. (Archivbild) Foto: Christian Lademann/dpa
Vor dem koptisch-orthodoxen Kloster St. Antonius in Waldsolms wurde das drei Monate alte Baby des Paares gefunden - nun beginnt der Prozess gegen den Vater. (Archivbild)

Danach soll der Mann den Wagen samt Leiche nach Waldsolms in Hessen gefahren haben. In der Nähe eines Klosters habe er dann die drei Monate alte Tochter in einem Kinderwagen zurückgelassen - bei Dunkelheit und Temperaturen von etwa zwei Grad. Kurz darauf wurde sie unverletzt gefunden.

Die Leiche seiner Frau habe der Mann - so der Vorwurf - dann in einem Waldstück in Rheinland-Pfalz zerteilt und an unterschiedlichen Stellen abgelegt.

Der 42-Jährige war von Äthiopien nach Deutschland ausgeliefert worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die 32 Jahre alte Frau aus Eritrea hatte zuletzt in einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft in Bonn gewohnt.

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