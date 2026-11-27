Bonn (dpa) - Im Prozess um eine getötete und zerstückelte Frau hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den angeklagten Ehemann gefordert. Sie hält den Mann wegen Mordes und Kindesaussetzung für schuldig, wie ein Sprecher des Landgerichts Bonn mitteilte. Zudem habe die Staatsanwaltschaft beantragt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Die Verteidigung der 42-Jährigen plädierte den Angaben zufolge dagegen darauf, dass es sich bei der Tat um Totschlag gehandelt habe. Sie forderte demnach eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten.

In dem Prozess geht es um einen Fall, der vor rund einem Jahr für Entsetzen gesorgt hatte. Von der Frau waren im November 2025 zunächst die abgetrennten Hände auf einer Autobahn im Sauerland gefunden worden. Zwei Wochen später stieß man im Norden von Rheinland-Pfalz auf ihren Körper. Den Kopf fanden Müllsammler nahe der A4 im Kreis Olpe in einer Plastiktüte.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Familie will Klarheit

In ihrer Anklage machte die Staatsanwaltschaft den Ehemann für die Tat verantwortlich. Er habe seine Frau in einem Auto in Bonn getötet und später die Leiche zerteilt. Das gemeinsame Kind - damals drei Monate alt - habe der aus Eritrea stammende Elektriker zudem nach Hessen gefahren und dort in der Nähe eines Klosters ausgesetzt. Nur durch Zufall sei das Kind rechtzeitig gefunden und gerettet worden.