Prügelei mit Pfefferspray und Schreckschusspistole an Tanke
Drei Männer gehen auf einen 28-Jährigen los. Der verteidigt sich mit Pfefferspray. Der Auseinandersetzung liegt eine andauernde Familienfehde zugrunde.
Mannheim (dpa/lsw) - Nach einer Auseinandersetzung unter Einsatz einer Schreckschusswaffe und Pfefferspray an einer Tankstelle in Mannheim sind drei Männer vorläufig festgenommen worden. Ein 28 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Die Konfrontation geht auf einen seit geraumer Zeit schwelenden Konflikt zwischen zwei Familien zurück, wie ein Polizeisprecher sagte.
Die drei Männer suchten am Donnerstag die Tankstelle auf und gerieten dort mit dem 28-Jährigen in einen Streit. Einer von ihnen feuerte dabei mehrfach ungezielt mit einer Schreckschusswaffe. Der 28-Jährige nahm dem Mann die Waffe ab und flüchtete in die Tankstelle, wurde dort aber weiter angegriffen. Er setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr, woraufhin die drei Männer mit einem Auto flüchteten. Bei der anschließenden Fahndung wurden sie in der Notaufnahme eines Krankenhauses mit leichten Augenreizungen aufgefunden und vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß.
Grund für Familienfehde bislang unbekannt
Der Grund des Familienzwists blieb zunächst unklar. Welche Verbindung zwischen den Familien besteht, etwa ob sie Nachbarn sind oder in verwandtschaftlichen Verhältnissen zueinander stehen, ist derzeit nicht bekannt.
Es ist nicht das erste Mal, dass es zu Konflikten zwischen den Familien kommt. Am Dienstag wurden mehrere Menschen bei einem Körperverletzungsdelikt leicht verletzt. Am Mittwoch kam es zu einer Bedrohung zwischen den Parteien.