Viele offene Fragen

Mann nach Prügelei in Klinik gestorben

Warum starb ein 59-Jähriger nach einer Auseinandersetzung in Ulm? Die Kripo ermittelt, doch viele Fragen bleiben offen. Was die Behörden bisher sagen.

Der Schwerverletzte wurde nach dem Vorfall in eine Klinik gebracht, wo er allerdings starb. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der Schwerverletzte wurde nach dem Vorfall in eine Klinik gebracht, wo er allerdings starb. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Ein 59-jähriger Mann ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Ulm gestorben. Zunächst sei der Mann mit einem 27-Jährigen in Streit geraten, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei stürzte der 59-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Dort verstarb er an den Folgen seiner Verletzungen. Die Kriminalpolizei sicherte nach der Tat am Donnerstag Spuren am Tatort. Es blieb unklar, ob der 27-Jährige festgenommen wurde. Auch bei weiteren Einzelheiten, etwa zum Grund des Streits und wie genau der Mann stürzte, hielt sich ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bedeckt.

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